Betrunkener Fußgänger beschädigt Auto in Ravensburg

Nachdem ein 40-Jähriger am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an einer Tankstelle in der Ravensburger Jahnstraße mit einem 26 Jahre alten Mann in Streit geraten war, trat er mit dem Fuß gegen das Auto des Jüngeren. Im Anschluss fuhr der 40-Jährige mit seinem Fahrrad davon, konnte von einer Polizeistreife kurz darauf jedoch ausfindig gemacht werden.

Im Gespräch mit dem Mann schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Laut Polizei ergab ein Alkoholtest einen Wert von knapp 1,8 Promille, weshalb der 40-Jährige die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten musste. Er musste sein Fahrrad stehen lassen und wird nun wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr angezeigt.