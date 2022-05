Betrunkener filmt und verletzt Polizisten in Ravensburg

Bei einem Einsatz am frühen Samstagmorgen ist ein Polizist geschlagen und so schwer verletzt worden, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Laut Pressebericht hatten Beamte zunächst versucht, einen störenden Fußgänger von der Burgstraße zu entfernen. Ein anderer Mann soll das gefilmt und die Polizisten beleidigt haben. Um seine Identität festzustellen, hielt einer der Beamten ihn fest, woraufhin dieser mit der Faust auf den Oberkörper des Beamten einschlug, so die Polizei weiter. Auf den Boden gebracht, habe er weiter um sich geschlagen. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz so verletzt, dass er den Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der zweite Polizeibeamte und der alkoholisierte Tatverdächtige wurden leicht verletzt.