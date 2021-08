Betrunkener Fahrer übersieht Verkehr

Ein Autofahrer, der am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Karlstraße in Ravensburg einen Verkehrsunfall verursacht hat, war laut Angaben der Polizei betrunken.

Der 45 Jahre alte Chevrolet-Fahrer fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den VW Transporter eines 34-Jährigen. Der Unfallverursacher touchierte den Wagen großflächig, sodass an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 17 000 Euro entstand. Eine hinzugerufene Polizeistreife testete den Atemalkoholgehalt des Verursachers. Nach einem Wert von über 2,1 Promille musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.