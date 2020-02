Betrunkener fährt in Ravensburg Auto und Gartenzaun an

Mehr als 1,8 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 36-jährigen Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro in der Saarlandstraße in Ravensburg angerichtet hat.

Laut Polizeibericht war der Mann war stadtauswärts unterwegs und vermutlich aufgrund seiner Trunkenheit in Höhe einer Fahrbahnverengung auf einen geparkten Renault Twingo gefahren. Durch den heftigen Aufprall wurde der Twingo etwa sechs Meter nach vorne geschoben. Anschließend fuhr der 36-Jährige mit seinem Auto gegen einen Gartenzaun. Die Polizei veranlasste bei dem betrunkenen Mann im Krankenhaus eine Blutprobe und stellte den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.