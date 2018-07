Betrunkener fährt im Auto gegen Mauer

Eine leicht verletzte Person sowie rund 5000 Euro Schaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 4.15 Uhr auf der Georgstraße gefordert. Ein 18-Jähriger fuhr laut Polizei mit einem Renault Twingo in Richtung Jahnstraße, kam vermutlich infolge alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und prallte gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Ein beim Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab über 0,3 Promille. Deswegen veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden.