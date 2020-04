Betrunkener fährt erst über Rot und dann gegen Baum

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 30-jähriger Smart-Fahrer, der laut Polizeibericht am Freitag gegen 19.15 Uhr in der Schmalegger Straße in Ravensburg unterwegs war. Dies sei vermutlich auch der Grund gewesen, warum er bei Rotlicht an der dortigen Ampel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Meersburger Straße einfuhr, teilt die Polizei weiter mit. Er verlor demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Sein Auto wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.