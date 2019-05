Betrunkener fährt Ampel an: 13 000 Euro Schaden

Rund 13 000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 3 Uhr an der Kreuzung Frauenstraße/Leonhardstraße in Ravensburg ereignet hat.

Laut Polizeibericht befuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die Leonhardstraße in Richtung Wilhelmstraße. An der Kreuzung zur Frauenstraße bog er nach links ab und fuhr vermutlich betrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit auf eine Ampel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 26-Jährige weiter. Den stark beschädigten VW konnte die Polizei später am Straßenrand in der Roßbachstraße ausfindig machen. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 0,7 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und zogen den Führerschein ein.