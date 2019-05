Betrunkener erkennt eigenes Auto nicht

Wegen eines Vorfalls am Ravensburger Scheffelplatz ist eine Streife des Polizeireviers am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr alarmiert worden. Ein stark betrunkener 35-jähriger Mann hatte sich dort an zwei geparkten Autos zu schaffen gemacht, weil er offensichtlich seinen eigenen Wagen nicht mehr wiedererkannte und auf der verzweifelten Suche nach dem richtigen Gefährt war.

Da der Mann versucht hatte, eines der Autos mit seinem Autoschlüssel zu öffnen, war der Schlüssel im Schloss der Fahrertür abgebrochen. Darüber hinaus hatte er laut Polizeibericht vor lauter Wut gegen die Fahrerseite eines der Fahrzeuge getreten. Der 66-Jährige musste sich schließlich zu Fuß auf den Heimweg machen. Außerdem muss der Mann mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Schadenersatzforderungen rechnen.