Betrunkener droht mit Suizid und schlägt Polizisten

Bei einem Polizeieinsatz am Samstagabend um 20.20 Uhr in Ravensburg haben Beamte einen stark alkoholisierten 32-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der zuvor mehrfach über Notruf Suizid angedroht hatte. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann.

Im Zuge der Fahndung konnte der Mann nach den Suizidanrufen von den Einsatzkräften am Ravensburger Holzmarkt aufgegriffen werden. Der Mann trat plötzlich mit dem Fuß nach einem Polizisten, verfehlte ihn jedoch glücklicherweise, wie es im Polizeibericht heißt. Bei der Festnahme versuchte sich der Mann loszureißen und sperrte sich mit aller Kraft gegen die Festnahme. Auch beleidigte er die Polizisten mit allerlei Kraftausdrücken, so die Polizei in ihrem Bericht weiter.

Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der Mann kam in ein psychiatrisches Krankenhaus und muss sich nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.