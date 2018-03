Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Erheblich alkoholisiert betrat ein 36-Jähriger am Montagabend gegen 19.30 Uhr das Polizeirevier und fing sofort damit an, einen Polizisten lautstark zu beleidigen.

Nachdem er einem erteilten Platzverweis nicht nachkam, so die Polizei in ihrem Bericht, wurde der aggressive Mann, dessen Alkoholtest 3,6 Promille ergab, in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Dabei setzte der 36-Jährige seine Beleidigungen fort und versuchte nach den Beamten zu treten. Der Tatverdächtige hat sich nun wegen Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.