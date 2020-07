Betrunkener belästigt Passanten

Nachdem ein 59-jähriger stark betrunkener Mann am Donnerstag gegen 16.40 Uhr in der Ravensburger Elisabethenstraße, auch im Beisein der hinzugerufenen Polizei, Passanten belästigte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Sie brachten ihn laut Bericht zur Dienststelle, wo er nach einer ärztlichen Gewahrsamsprüfung die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.