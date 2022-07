Betrunkener bedroht Angestellte in Ravensburger Imbiss

In einer Polizeizelle hat der Tag für ein 31 Jahre alten Mann geendet, nachdem er am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Schussenstraße die Beschäftigten eines Schnellimbisses bedroht hat und anschließend betrunken mit einem Fahrrad geflüchtet ist.

Der Täter beschimpfte die Beschäftigten laut Polizeibericht während seiner Essensbestellung und wurde zunehmend aggressiv, als ihm zu verstehen gegeben wurde, dass er so nicht bedient werde. Er holte verdeckt einen Gegenstand aus der Tasche und drohte den Beschäftigten.

Mann hat nur einen Kamm dabei

Im Anschluss fuhr er mit einem Fahrrad in Richtung Schützenstraße davon und wurde von der gerufenen Polizei letztlich in der Gartenstraße aufgegriffen. Wie eine Durchsuchung des Mannes ergab, handelte es sich bei dem mitgeführten Gegenstand lediglich um einen Kamm.

Allerdings stellten die Beamten beim 31-Jährigen eine hohe Atemalkoholkonzentration fest, was für ihn eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Strafen drohen

Weil damit zu rechnen war, dass der Alkoholisierte auch nach dem Vorfall unflätig auftreten würde, nahmen die Beamten den Mann im Anschluss in Polizeigewahrsam.

Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss und eine Kostenrechnung für den Zellenaufenthalt zu.