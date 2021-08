Betrunkenen in Arrest genommen

Den Mittwoch in einer polizeilichen Arrestzelle verbracht hat ein 43 Jahre alter Mann, der zuvor im Ostlandweg für Ärger gesorgt hatte, wie die Polizei mitteilt. Der Mann forderte betrunken Einlass in ein Wohnhaus, der ihm von den Bewohnern verweigert wurde. Da sich der Mann aggressiv zeigte und auch zuvor schon durch einen Ladendiebstahl und das Missachten des daraufhin folgenden Platzverweises aufgefallen war, wurde er von den Polizisten bis zum Abend in Gewahrsam genommen.