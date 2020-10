Betrunkene Autofahrerin meldet bei der Polizei Schäden am Auto

Weil sie im Verdacht steht, am Sonntag um kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto betrunken in der Wangener Straße gefahren zu sein, ermittelt die Polizei Ravensburg aktuell gegen eine 42-jährige Frau.

Sie fiel laut Polizeibericht anderen Autofahrern auf, da sie mit ihrem Toyota mehrfach den Bordstein streifte und verkehrsunsicher wirkte. Eine Polizeistreife fahndete nach der Autofahrerin, konnte sie aber nicht mehr feststellen. Als die Frau zwei Stunden später selbstständig zum Polizeirevier kam, um Schäden an ihrem Wagen zu melden, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille.

Wie sich herausstellte, war die Frau über St. Christina nach Fidazhofen gefahren. Auf dieser Strecke, so die Vermutung der Polizeibeamten aufgrund frischer Spuren am Toyota, hatte sie einen Unfall und fuhr im Anschluss weiter. Die 42-Jährige musste die Beamten aufgrund der Alkoholisierung und des dringenden Verdachts der Trunkenheitsfahrt in ein Krankenhaus begleiten.

Zeugen, die Hinweise darauf geben können, ob und wo die 42-Jährige an einem Verkehrsunfall beteiligt war, werden gebeten sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.