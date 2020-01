Betrunkene Autofahrerin erwischt

Die Polizei hat am Sonntagabend in der Ravensburger Karlstraße eine stark alkoholisierte Autofahrerin kontrolliert. Ihren Führerschein ist die 53-jährige jetzt los. Gegen 22 Uhr fuhr die Frau laut Bericht mit ihrem Opel in die Kontrollstelle der Polizei. Sie fiel den Beamten zunächst vor allem wegen ihrer alkoholbedingten Sprachschwierigkeiten auf. Sie hatte zu der Zeit mehr als 1,7 Promille, so das Ergebnis des Alkoholtests. Ihr Führerschein wurde einbehalten und sie musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.