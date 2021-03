Betrunkene auf der B 30 unterwegs

Ein schwarzer 3er BMW mit unsicherer Fahrweise ist einem Autofahrer am Freitag gegen 20.30 Uhr aufgefallen, als er auf der B 30 von Bad Waldsee nach Ravensburg fuhr. Das teilt die Polizei mit. Nach Angaben des Zeugen kam die 61-jährige Fahrerin des BMW mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Die Frau setzte unterdessen unbeirrt ihre Fahrt in Richtung Ravensburg fort. Als eine Polizeistreife auf Höhe der Abfahrt Baindt den schwarzen BMW sichtete, ignorierte die Fahrzeugführerin die Anhaltesignale der Polizei. Erst an der Abfahrt nach Ravensburg gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei der 61-jährigen Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Führerschein wurde durch die Beamten in Verwahrung genommen und eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei in Ravensburg hat Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 zu melden.