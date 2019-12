Betrunken zu schnell gefahren

Während eine Streifenwagenbesatzung am frühen Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Ravensburger Jahnstraße durchführte, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an der Kontrollstelle vorbei. Die Beamten konnten laut Polizeibericht wenig später das Fahrzeug samt Insassen in der Schubertstraße antreffen. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille, im Krankenhaus wurde zudem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden einem nüchternen Mitfahrer übergeben.