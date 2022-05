Betrunken, ohne Führerschein und oben ohne

Ohne Oberteil im Auto und zudem mit einer auffälligen Fahrweise im Stadtgebiet unterwegs - das rief am Donnerstag gegen 19.45 Uhr Zeugen auf den Plan, die den Fahrer bei der Polizei meldeten. Nach einer Fahndung konnte der 22-jährige Mann durch eine Polizeistreife in der Meersburger Straße gestoppt werden. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit schnell heraus, dass der junge Mann mit etwa 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Zudem musste er gegenüber den Beamten einräumen, dass er keinen Führerschein besitzt. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus erwarten den 22-Jährigen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug musste indes durch einen Abschleppdienst von der Kontrollstelle weggebracht werden, die Fahrweise des Alkoholisierten hatte dem Auto offenbar den Rest gegeben - die Kupplung versagte ihren Dienst.