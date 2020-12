Betrunken mit Auto auf Betonblock geprallt

Bei einem Unfall am Samstag gegen 18.30 Uhr in Ravensburg ist ein 39-jähriger Toyota-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann mit seinem Wagen alleinbeteiligt von der Friedrichshafener Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen massive Betonblöcke. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg war vor Ort und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem 39- jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut zwei Promille, weshalb der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste.

Des Weiteren stellten die Polizisten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann hat sich nun wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.