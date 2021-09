Mit knapp zwei Promille Alkohol intus ist am Dienstag kurz nach 23.30 Uhr ein 25 Jahre alter Radfahrer gegen einen abgestelltes Auto geprallt. An dem Peugeot entstand laut Pressemitteilung der Polizei geringer Sachschaden. Polizeibeamte veranlassten bei dem 25-Jährigen eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er wird nun entsprechend angezeigt.