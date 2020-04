Betriebsseelsorge und Kab in Ravensburg beraten telefonisch

Die Betriebsseelsorge in der Region Bodensee-Oberschwaben sowie die Rentenberatung der Katholischen Arbeitnehmerberatung (Kab) bieten auch telefonische Beratungen an. Das teilen beide Einrichtungen mit.

Wer Konflikte oder Mobbing am Arbeitsplatz erfährt, mit Situationen im Arbeitsbereich Unterstützung sucht oder sich neuen Perspektiven stellt, könne den Dienst der Betriebsseelsorge in Anspruch nehmen. Werner Langenbacher, seit mehr als 20 Jahren in der Region als Betriebsseelsorger tätig, bietet als Erstberatung ein einstündiges Gespräch am Telefon an. Parallel dazu gibt es von der Kab die Rentenberatung. Auch Versichertenberaterin Elke Böpple kann telefonisch Auskunft geben, Daten aufnehmen, Rentenanträge stellen und Konten klären.

Die Betriebsseelsorge hat ihren Ort in Ravensburg, Allmandstraße 10, und ist unter der Telefonnummer 0751 / 21040 oder per E-Mail unter: ravensburg@betriebsseelsorge.drs.de erreichbar. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.betriebsseelsorge.de.

Die Kab-Rentenberatung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 0751 / 21040 oder per E-Mail unter kab_elke.boepple@web.de zu erreichen.