Betreiber hält Kritik am Holi-Festival für übertrieben

Viel Kritik gab es an dem Holi-Festival am Samstag auf dem Gelände der Oberschwabenhalle. Die Oberschwabenhallen GmbH als Geländebetreiber und Vermieter sowie die beteiligten Behörden bewerten die Organisation der Veranstaltung im Großen und Ganzen positiv. Die Schwachpunkte werden in einer Nachbesprechung aufgearbeitet und in ein verbessertes Veranstaltungskonzept eingehen.

Mit erwarteten 15000 Besuchern stieß man dabei in Dimensionen vor, die man in der Region nicht gewohnt ist, betont die Oberschwabenhallen GmbH in ihrer Mitteilung. Dementsprechend akribisch war die Vorplanung für das Event. Das vom Veranstalter vorgelegte Sicherheitskonzept wurde über Wochen in gemeinsamer Arbeit von Veranstalter, Vermieter und Behörden überarbeitet und angepasst. Ein Parkraumkonzept, Maßnahmen zur Lärmkontrolle und verschiedene Strategien und Szenarien bei Problemfällen waren im Vorfeld besprochen und geplant.

Das Festivalgelände war mit rund 10000 Quadratmeter Größe aufgeplant, das ermöglichte nach Abzug der Aufbauten Platz für rund 16000 Gäste. Die Fluchtwegskapazität lag laut Betreiber bei 23400 Personen. Das Gelände war ringsum von einer 7,5 Meter breiten Rettungsgasse umgeben. Dazu Claus Erb, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Ravensburg: „Aus unserer Sicht war die Veranstaltung sehr gut organisiert. Für Feuerwehr und Rettungsdienste waren die Bedingungen perfekt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt ein Sicherheitsrisiko für die Besucher."

Die Kritik an der gastronomischen Versorgung sind aus Sicht der Veranstalter gerechtfertigt. Es habe eine kritische Situation durch den starken Druck auf die Getränkeständegegeben. Die Lage sei aber durch die gute Zusammenarbeit zwischen Veranstalter und Behörden schnell entschärft worden.

„Lärmwerte nicht überschritten“

„Die Situation war jederzeit unter Kontrolle“, sagte Stefan Besenfelder, der Leiter des Polizeireviers Ravensburg. Lothar Kleb vom städtischen Rechts- und Ordnungsamt versichert: „Wir haben den ganzen Tag über Lärmmessungen in der Nachbarschaft bis über die Gartenstraße hinaus und zum Krankenhaus durchgeführt. Dabei wurden die zulässigen Lärmwerte nicht überschritten.“ „Mit dem Verkehr und der Parksituation gab es überhaupt keine Probleme.“ sagt Willi Schaugg, Geschäftsführer der Oberschwabenhallen GmbH. Nach Ansicht von Schaugg, der als Chef der Betreibergesellschaft verantwortlich für die Sicherheit ist, gibt es nach dem Holi-Festival keine grundsätzlichen Bedenken gegen große Open Air Veranstaltungen in Ravensburg.

„Wir können jetzt auf den Erfahrungen aufbauen. Wir werden für den Oberschwabenhallen-Platz ein komplettes Sicherheits- und Anforderungspaket erarbeiten, damit können in Zukunft große Open Air Veranstaltungen in Ravensburg besser über die Bühne gehen“, ist der Geschäftsführer überzeugt.

Bild für Video: Holi-Festival: Party pur! (Foto: menrtvImport) 1 von 1

Für die Reinigung der Ravensburger Innenstadt und des Festgeländes kommt der Veranstalter auf. Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr Ravensburg (uhl) - Noch einige Tage nach dem Holi-Festival in Ravensburg ist das indische Farbenfest ein Thema in der Stadt. Übr 1 von 1

Bild für Video: Das Holifestival in Ravensburg (Foto: menrtvImport) 1 von 1

1 von 1