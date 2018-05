Betrüger sticht mit Kuli auf Taubstummen ein

Ein nahezu Taubstummer hat auf dem Marienplatz in Ravensburg zwei unbekannte Täter beobachtet, die auf betrügerische Weise Spenden für Taubstumme sammelten. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Zeuge ging auf die Männer zu und entriss einem der beiden eine Spendenliste. Dieser stach daraufhin mit einem Kugelschreiber zu und verletzte den 59-Jährigen am Handrücken. Anschließend flüchteten die zwei mutmaßlichen Betrüger unerkannt. Laut Beschreibung im Polizeibericht ist einer etwa 1,70 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Er war mit einer Jeanshose und -jacke bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder der angeblichen Spendensammlung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-0, zu melden.