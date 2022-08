Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. Juli wurde im Haus der katholischen Kirche eine Ausstellung mit Bildern von Ilsa Knoll mit 30 Gästen eröffnet. Unter dem Motto „Beten in Farbcollagen“ finden sich im öffentlichen Bereich des Hauses der katholischen Kirche 30 Bilder, die auf den ersten Eindruck mit einer Farbenfülle beeindrucken. Dabei collagierte die Künstlerin Bilder auf alte Kalenderblätter selbst gestaltete Buchstaben, die zu tanzen scheinen und sich zu Worten und Sätzen zusammenfügen. Diese, die zumeist der biblischen Tradition entnommen sind, bieten ihre Mut machenden Botschaften auf dezente und spielerisch-leichte Form an. So wird deutlich, dass auch in der Postmoderne, die von Brüchen, Fragmenten und collagierten Identitäten geprägt ist, alte Botschaften neu zum Schauen und Hören einladen. Die Ausstellung ist bis 31. Oktober zu sehen, in den Sommerferien nur während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros, ansonsten Dienstag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.