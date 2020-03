Bestätigter Coronavirus-Fall bei der Deutschen Bank in Ravensburg

Ein Mitarbeiter der Filiale Ravensburg der Deutschen Bank am Marienplatz 37 ist von seinem Hausarzt informiert worden, dass er positiv auf das neue Coronavirus getestet wurde.

Das teilte das Unternehmen soeben mit. Der Mitarbeiter steht unter ärztlicher Aufsicht und hat sich selbst unter Quarantäne gestellt. Die Deutsche Bank steht in engem Kontakt mit ihm und wünscht ihm eine rasche Genesung. „Wir arbeiten zudem eng mit den Gesundheitsbehörden zusammen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Unsere oberste Priorität ist die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden. Daher haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale Ravensburg inzwischen in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben, die in direktem Kontakt mit dem betroffenen Mitarbeiter standen.“ Die Quarantäne gelte ab dem Zeitpunkt des letzten persönlichen Kontakts mit dem betroffenen Mitarbeiter. „Unsere Bank informiert auch diejenigen Kundinnen und Kunden der Filiale über die Corona-Infizierung, die in der vergangenen Woche in engem Beratungskontakt mit dem betroffenen Mitarbeiter standen.“

Die Filiale wird am Mittwoch gründlich gereinigt und desinfiziert und bleibt ganztags geschlossen. Es ist geplant, die Filiale am Donnerstag wieder zu öffnen und den Geschäftsbetrieb fortzusetzen.

