Besserer Busverkehr: Pläne bisher vage

Die Stadt Ravensburg will, wie berichtet, massiv in den Ausbau der Busverbindungen investieren. Schon 2020 soll es losgehen. Viele Details befinden sich nach Auskunft der Verwaltung aber noch im Planungsstadium. „Vieles ist noch offen oder unklar“, sagt Stadt-Sprecher Alfred Oswald. Die SZ hat dennoch einmal nach Einzelheiten der Pläne gefragt. Hier die Antworten der Stadt.

Ein besseres Busangebot erhöht die Kosten für die ohnehin defizitären Stadtwerke, die in Ravensburg für den Busbetrieb zuständig sind. Kann der Kämmereihaushalt der Stadt dieses Defizit über Jahre hinweg schultern?

Dies ist eine Frage der politischen Prioritäten. Grundsätzlich ist die finanzielle Situation der Stadt Ravensburg gut. In einem Haushalt mit 180 Millionen Euro wäre auch eine Verdopplung des Defizits von derzeit rund 800 000 Euro auf dann 1,6 Millionen Euro für die Stadt Ravensburg leistbar.

Die Stadt Ravensburg finanziert den Stadtbus Ravensburg-Weingarten nicht allein. Was sagen die Partner zu den Plänen Ravensburgs?

Die Gespräche mit den Partnern beginnen in diesem Jahr.

Die Linie 1 zwischen Schmalegg und Baindt soll, so der Wunsch, künftig statt alle 15 alle siebeneinhalb Minuten fahren. 2015 wurde diese Idee aus Kostengründen verworfen. Warum soll es jetzt eine Chance auf Umsetzung geben – Kraftstoff- und Personalkosten sind seither gestiegen.

Bis zum Jahr 2019 musste die Stadt die Auswirkungen des WGV-Vergleichs im städtischen Haushalt verarbeiten. Dies ändert sich ab dem Jahr 2020. Damals lag also der Schwerpunkt der Betrachtung auf einer möglichen Konsolidierung, deshalb wurde der Takt von zehn auf 15 Minuten angehoben. Nun gibt es politische Anträge, denen die Verwaltung zustimmt, den Takt im Wissen um die nachhaltige Investition von 15 Minuten auf siebeneinhalb Minuten zu den Hauptverkehrszeiten zu verdoppeln.

Die Stadt möchte neue Haltestellen schaffen, um mehr Menschen in die Busse zu bekommen. Wo?

Das Linienkonzept wird jetzt erarbeitet.

Konkret: Was ist mit der Idee einer neuen Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe der neuen Baugebiete in der Oststadt?

Auch für die Oststadt gibt es erste Überlegungen, die nun konkretisiert werden.

Die Stadt will eine Verdichtung des Angebots nach Bodnegg/Grünkraut und Berg. Beteiligen sich diese Gemeinden finanziell an entstehenden Mehrkosten?

Erste Gespräche mit Grünkraut und Bodnegg wurden geführt. Es besteht die grundsätzliche Bereitschaft, für eine gute Qualität auch mehr Geld auszugeben.

Die Stadt will die Eishalle und die Hähnlehofstraße in Weingarten im Halbstundentakt ans Busnetz anbinden. Ebenso soll es eine Direktverbindung von Berg zum BOB-Haltepunkt geben. Wie begründet man diesen Bedarf? Gibt es nicht die Sorge, dass wieder eine Linie entsteht, die niemand nutzt?

Bevor die Veränderungen zur politischen Entscheidung anstehen, wird es eine umfassende Fahrgastbefragung geben, um die Potenziale möglichst realistisch einschätzen zu können.

Die Kosten für ein ganzjähriges Ein-Euro-Tagesticket, wie geplant, würden sich reduzieren, wenn zumindest 30 Prozent mehr Fahrgäste den Bus nutzen. Ist diese Steigerung der Fahrgastzahlen nur ein Wunsch der Verwaltung oder worauf stützt sich diese optimistische Prognose?

Die Verwaltung beruft sich hier auf die Erfahrung anderer Städte.

5000 Schüler fahren täglich mit dem Bus. Das Monatsticket für sie soll laut Auskunft der Stadt künftig um 20 Prozent billiger werden. Wie soll das finanziert werden?

Dies ist Teil des Konzeptes und muss noch im Detail erarbeitet werden.

Die Idee eines Kurzstreckentarifs steht im Raum?

Dies ist Teil des Konzeptes und muss noch im Detail erarbeitet werden.

Laut Stadtverwaltung soll es mehrere Mobilitätsstützpunkte geben, an denen Fahrgäste an der Bushaltestelle auf E-Bikes umsteigen können. Wo sollen diese entstehen?

Zunächst sind diese vor allem an den Bahnhöfen, in den Innenstädten und an den Hochschulstandorten geplant.

Wie stellt sich die Verwaltung das System der Ruf-Busse vor?

Dies ist Teil des Konzeptes und muss noch im Detail erarbeitet werden.

Für den kostenlosen E-Shuttle vom Bahnhof zum Marienplatz soll es Fördermittel des Bundes geben. Heißt das, die Stadt bezahlt nichts?

Die Stadt rechnet mit einer Förderquote von 50 Prozent. Die anderen Kosten sind von der Stadt zu tragen.