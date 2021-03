Besonderer Wochenmarkt ab Juni

In den „Lebensräumen für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau in der Weinbergstraße 11 eröffnet im Frühsommer ein Marktschwärmer-Wochenmarkt, kündigt die Stiftung in einer entsprechenden Pressemitteilung an. Der Markt findet dann jeden Freitag von 17 bis 18.30 Uhr statt. Das Marktschwärmer-Modell ist Mischung aus Online-Bestellung und Abholung.

Die Kunden bestellen – und bezahlen auch gleich – im Onlineshop auf www.marktschwaermer.de. Einmal in der Woche kommen Kunden und Erzeuger für 90 Minuten in der Marktschwärmerei vor Ort dann zusammen, um die Bestellungen persönlich zu übergeben. Die Lebensmittel stammen ausschließlich von bäuerlichen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern und kleineren Manufakturen aus der Region. Zum Sortiment gehören Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Brot, Honig, Käse und Molkereiprodukte sowie ausgewählte Feinkostwaren.

Die Marktschwärmerei „Ravensburg-Weinbergstraße“ wurde von Katrin Heilig gegründet. „Der Gedanke, dass die regionalen Erzeuger nur bestellte und bereits bezahlte Waren mitbringen und damit Lebensmittelverschwendung und unnötige Transportwege vermieden werden, hat mich nicht mehr losgelassen“, wird sie zitiert.

Die Marktschwärmerei befindet sich gerade im Aufbau und so ist Katrin Heilig mit lokalen Landwirten in Kontakt, um sie für ihre Idee und als Anbieter zu gewinnen.

Sobald 150 Kunden angemeldet und alle Erzeuger des Grundsortiments gefunden sind, geht es los. Geplant ist die Eröffnung im Juni 2021. Wer Interesse hat, als Erzeuger bei der Marktschwärmerei mitzumachen, meldet sich einfach bei Gastgeberin Katrin Heilig unter heilig.katrin@gmx.de. Kunden können sich auch direkt gleich bei www.marktschwaermer.de anmelden.