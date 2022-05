Besondere Ehrung für Josef Hurter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnte in diesem Jahr wieder eine Jahreshauptversammlung abgehalten werden. Neben den üblichen Regularien stand eine besondere Ehrung im Vordergrund, nämlich die von Josef Hurter. Er wird in diesem Jahr zum 65. Mal an der Blutfreitagsprozession teilnehmen, was noch keinem aus der Gruppe zuteil wurde.

Weiterhin wurde Franz Heine für die 50. Teilnahme sowie Wolfgang Pfender für 40 und Karl Bucher für 25 Teilnahmen geehrt. Von Diakon Erik Thouet und Ortsvorsteher Thomas Faigle wurden den Geehrten die Medaillen überreicht.

In der Vorschau auf das nächste Jahr hob Gruppenführer Manfred Marschall das 100-jährige Jubiläum hervor. Als Höhepunkt wird am 25. Juni 2023 ein Jubiläumsritt mit den Blutreitergruppen aus der näheren Umgebung durchgeführt, an welchem auch Bischof Dr. Gebhard Fürst teilnehmen wird.