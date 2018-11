Besondere Ehre für Michael Mayer

Die Ravensburg Razorbacks haben in dieser Saison mit der Meisterschaft in der German Football League 2 den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Bei der Jahresabschlussparty ehrten die Footballer ihre besten Spieler. Wide Receiver Michael Mayer, der der beste Scorer im Team war, wurde als Team-MVP – als wertvollster Spieler – ausgezeichnet. Andreas Lo Meo-Engelbrecht bekam die Auszeichnung als bester Offensivspieler, Leon Schiffmann ragte in der Defensive heraus.

Eigentlich wurden bei den Razorbacks pro Saison immer die besten Spieler in der Offensive und der Defensive gewählt. Dieses Jahr war es anders. Denn dieses Jahr waren die Leistungen der Mannschaft so herausragend, dass die Ravensburger Footballer einen unter ihnen wählen wollten, den sie für den wertvollsten des gesamten Teams halten. Wenig überraschend fiel die Wahl auf Michael Mayer. Der Wide Receiver war bester Scorer im Team, auf seiner Position war er in der ganzen Liga der erfolgreichste – die Auszeichnung lag somit auf der Hand. „Es ist eine besondere Ehre für mich“, freute sich Mayer über die Auszeichnung. Im Moment hält er sich, wie seine Teamkollegen, individuell fit. Sprints, Fitnessstudio – jeder schaut, dass er in der Offseason in Form bleibt. Was sie an Programm abzuspulen haben, geben die Trainer vor. Die Spieler können den jeweiligen Wochenplan online abrufen.

Jahresabschlussfeier in entspannter Atmosphäre

Dazwischen war den Razorbacks angesichts der großartigen Meistersaison aber auch nochmal richtig nach feiern. Im Haus am See in Ravensburg fand die Jahresabschlussfeier statt. In entspannter Atmosphäre nutzten Spieler und Coaches das gemütliche Beisammensein, um in Ruhe auf das erfolgreiche Jahr 2018 zurückzublicken. Nach der ersten Meisterschaft in der GFL2, einem dritten Platz der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga und einem dritten Platz der Jugend in der Landesliga macht so ein Rückblick natürlich Spaß.

Neben Zeit für lockere Gespräche bot die Feier auch den angemessenen Rahmen zur Würdigung besonderer Leistungen innerhalb des Teams. Neben Mayer wurden Andreas Lo Meo-Englbrecht als MVP Offense und Leon Schiffmann als MVP Defense für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Ein großes Kompliment an die Coaches der zweiten Mannschaft der Razorbacks war die Ehrung der Spieler mit der größten persönlichen Entwicklung über die Saison und den Rookies of the Year. Mit Alexander Niess als Most Improved Player Offense und Petrick Blank als Most Improved Player Defense wurden zwei Spieler, die vor kurzem noch in der zweiten Mannschaft der Razorbacks spielten, ausgezeichnet. Mit Tobias Buchmüller, als Rookie Of The Year Offense, sicherte sich ein weiterer ehemaliger Spieler aus der zweiten Mannschaft eine Auszeichnung in seinem ersten Jahr in der GFL2. Aber auch die Jugendcoaches der Ravensburger konnten stolz auf einen ihrer ehemaligen Schützlinge sein. Lucas Walk sicherte sich in seinem ersten Jahr im GFL-Team den Titel Rookie of the Year Defense.

Neben all den Ehrungen wurden auch drei verdiente Mitglieder der Razorbacks verabschiedet. Neben Defense-Koordinator Sascha Brändle, der kommendes Jahr in Belgien ein Team als Headcoach übernimmt, wurde Spieler Sergej Kittel in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. Außerdem wurde mit Sascha Merkel ein ganz wichtiger Razorback verabschiedet. Bei den Fans eher unbekannt, war er in den vergangenen Jahren für die komplette Gastronomie und Technik an den Heimspielen zuständig und koordinierte hier die Spieltage der Razorbacks im Hintergrund. Er wird aus persönlichen Gründen kürzertreten und hinterlässt eine große Lücke, die das Organisations-Team nun schließen muss.