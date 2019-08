Besitzer öffnen Ravensburger Rebleutehaus zum Tag des Offenen Denkmals

Weitere Informationen zu geöffneten Denkmälern am 8. September gibt es im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/besucher

Das Rebleutehaus ist von

13 bis zirka 17 Uhr geöffnet.

Das Museum Humpis-Quartier bietet an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr freien Eintritt in alle Ausstellungen an. Um 11 Uhr gibt es eine kostenlose Führung zur Architektur des mittelalterlichen Wohnquartiers.