Beschäftigte in der Pflege fordern Taten

Damit die Forderungen der Beschäftigten von „Liebenau Leben im Alter“ (Lila) nicht in Vergessenheit geraten, haben eine Reihe von Organisationen zu einer Kundgebung am „Tag der Pflege“ am 12. Mai auf dem Parkplatz vom Gasthaus Hirsch in Liebenau aufgerufen. Diese findet laut Presseerklärung der katholischen Betriebsseelsorge jedoch nur als Kleingruppe mit fünf Personen von 11 bis 12 Uhr, statt. Der Lila-Betriebsrat, die Mitarbeitervertretung Liebenau Teilhabe, die Betriebsseelsorge, die Katholischen-Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) habe zu der Kundgebung aufgerufen.

Lange seien die Menschen in der Pflege übersehen worden, nun stehen sie seit der Corona-Pandemie im Rampenlicht, arbeiten bis an physische und psychische Grenzen, machen Zusatzschichten, bleiben freundlich und setzen sich der Gefahr von Ansteckung aus.

Dass dies zu lange als selbstverständlich und nichtbeachtet hingenommen wurde, zeige sich laut Pressemitteilung auch in der Region. So bezahle die Lila – eine Einrichtung der Stiftung Liebenau – nicht den für die Liebenau üblichen Kirchlichen Tarif. was für die Beschäftigten Nachteile in der Entlohnung, vor allem aber in der betrieblichen Altersvorsorge bringe. Silke Arnold, Betriebsräten bei Lila, bemängelt, „dass die Beschäftigten kaum finanzielle Möglichkeiten haben, eine Zusatzversicherung zur Altersvorsorge aufzubauen“. Zwischenzeitlich habe Verdi Tarifverhandlungen mit der Stiftung aufgenommen, die aber bis dato zu keinem Ergebnis geführt haben. Werner Langenbacher, Betriebsseelsorger der Region fordert von der Stiftung „die Einhaltung kirchlicher Sozialprinzipien, zu denen auch die Solidarität gehört. Eine kirchliche Stiftung soll nichtkostendeckende Bereiche durch gewinnbringende ausgleichen.“

Peter Niedergesäss von der Katholischen-Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) engagiert sich seit Jahren für Gute Pflege. Die KAB hat eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege gestartet, konkret zur Abschaffung der 12 Tage Dauerschicht in der Pflege. In kurzer Zeit seien über 80 000 Unterstützer zusammengekommen. Geklärt wird derzeit ob diese Forderung Bestandteil des bundeseinheitlichen Pflegetarifvertrags wird.

Auch die Gewerkschaften fordern schon seit Langem, die Beschäftigten besser zu entlohnen und die Arbeitszeiten so zu gestalten, dass Arbeit und Leben in Balance gehalten werden können. Die Pflegenden hätten in den letzten Wochen viel Applaus erhalten, nicht nur von der Straße und aus den Häusern, sondern auch von Politik und Wirtschaft. „Die unglaubliche Einsatzbereitschaft der Pflegekräfte verdient es, dass flächendeckend bessere Löhne in Form von allgemein verbindlichen Tarifverträgen zustande kommen. Das wäre jetzt ein wichtiges Zeichen“, so Frank Kappenberger Gewerkschaftssekretär beim DGB Südwürttemberg. Nun aber fordern die Beschäftigten endlich Taten der Verbesserungen, die auch spürbar sind. Sie empfanden die Diskussion um die Bezahlung einer einmaligen Sonderprämie beschämend.