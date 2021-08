Berufsschüler spenden an die Lebenshilfe Sinzig

Bei den massiven Überschwemmungen im Kreis Ahrweiler ist es zu einer Tragödie in einem Wohnhaus der Lebenshilfe Sinzig gekommen: Zwölf Menschen mit einer Behinderung konnten nicht mehr rechtzeitig gerettet werden und ertranken. Die Schülerinnen und Schüler der Berufsschule am SBBZ Haslachmühle der Zieglerschen wollten helfen und starteten sofort eine Spendenaktion: Sie stellten Flaschenöffner aus Holz in ihrer Schülerfirma her (Foto) und verkauften sie. Den Erlös von über 3000 Euro spendeten sie an die Lebenshilfe. Die Zieglerschen haben diese tolle Aktion zum Anlass genommen, den Spendenaufruf der Lebenshilfe Sinzig auch an alle Mitarbeitenden zu geben. „Wir wissen, dass das Leid, das in Sinzig entstanden ist, nicht mit Geld gelindert werden kann. Es ist uns wichtig, den Menschen dort ein Zeichen der Anteilnahme zu schicken und den Wiederaufbau des Hauses zu unterstützen“, so Geschäftsführer Uwe Fischer.