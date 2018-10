Berufsbildungswerk lockt 1400 Besucher zum „BBW Open“

Strahlender Sonnenschein, zahlreiche Besucher und ein buntes Programm für die ganze Familie: Beim „BBW Open 2018“, dem Tag der offenen Tür im Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW) der Stiftung Liebenau, gab es neben Infos rund um den Berufsstart viel zu entdecken und zum Mitmachen.

„Berufliche Chancen für alle“ – unter diesem Motto lockte auch das diesjährige BBW Open rund 1400 interessierte Gäste, darunter auch viele Ehemalige und Angehörige von Azubis und Mitarbeitern, in die Ravensburger Südstadt, fasst die Stiftung Liebenau in der Pressemitteilung zusammen. Demnach erwartete die Besucher auf rund 35 000 Quadratmetern eine spannende Mischung aus Unterhaltung, Spaß und Action für Jung und Alt.

Ob in den Bereichen Metall, Holz, Hauswirtschaft, Lager, Gastronomie, IT oder Farbe: Mehr als 50 verschiedene Ausbildungsberufe hat das BBW im Angebot. Beim BBW Open konnte man sie alle hautnah erleben oder bei zahlreichen Mitmachaktionen die eigene Geschicklichkeit beweisen. Etwa am Steuer eines Gabelstaplers oder Baggers und beim „Tic-Tac-Toe“-Spielen an der Metallfräsmaschine. Oder man sah einfach fasziniert dabei zu, wie ein von angehenden Fachinformatikern programmierter Roboter in kürzester Zeit einen Zauberwürfel löste.

Mehrere Musikgruppen spielten auf (Big Band Ravensburg, „Cock Rock“ und „Midnight Mission“), an jeder Ecke gab es etwas Leckeres zu essen oder zu trinken. Kinder hatten ihren Spaß bei einer rasanten Fahrt in der Seifenkiste und beim Hindernisparcours, oder sie kletterten mutig die „Himmelsleiter“ empor. Luftballons wurden auf ihre hoffentlich weite Reise geschickt, Glücksräder drehten sich und überall wurden kleine Mitbringsel verteilt.

Ein weiterer fester Programmpunkt beim BBW Open: der Spendenlauf. Hier hefteten sich die Teilnehmer an die Fersen des mehrfachen Nordic-Walking-Weltmeisters Michael Epp oder drehten an der Seite einiger Ravensburger American-Football-Cracks Runde um Runde für den guten Zweck. Denn, ebenso wie bei der Grillaktion im Innenhof und dem Bücherflohmarkt, kam hier der Erlös von insgesamt 1864,70 Euro dem Projekt „Berufliche Chancen für Afrika“ zugute. Dort unterstützt das BBW verschiedene Einrichtungen der beruflichen Bildung, um aktiv Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen und den Jugendlichen in Uganda, Nigeria und Ruanda eine Perspektive zu schaffen.

Eine solche bekommen junge Frauen und Männer mit besonderem Teilhabebedarf schon seit fast vier Jahrzehnten im Ravensburger Berufsbildungswerk Adolf Aich, wo sie, eng begleitet von Ausbildern, Lehrern, Sozialpädagogen, Erziehern und Psychologen, fit gemacht werden fürs Berufsleben. Alles über Aus- und Weiterbildung sowie über die Angebote in Sachen Wohnen und Diagnostik erfuhren die Besucher aus erster Hand von den Bildungsexperten des BBW, bei Führungen durch das Haus und natürlich im persönlichen Gespräch mit den Azubis.