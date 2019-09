Bernd Hummel wird Vizepräsident des Polizeipräsidiums Ravensburg

Bernd Hummel ist zum Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Ravensburg bestellt worden. Das teilt das Landesinnenministerium mit. Zudem wird Jürgen Rieger stellvertretender Polizeipräsident in Offenburg. Beide werden ihren Dienst zum 1. Januar 2020 antreten.

„Wir besetzen Spitzenämter in zwei Polizeipräsidien mit erfahrenen und hervorragend qualifizierten Polizeibeamten. Jürgen Rieger als stellvertretender Polizeipräsident in Offenburg und Bernd Hummel als stellvertretender Präsident in Ravensburg bedeuten einen Gewinn für die Polizei und für die Sicherheit in unserem Land“, sagt Innenminister Thomas Strobl. Gerade in dieser Zeit großer polizeilicher Herausforderungen sei es ihm wichtig, Leitungspositionen innerhalb der Polizei möglichst rasch zu besetzen. Durch diese frühzeitigen Personalentscheidungen könnten gut funktionierende Strukturen sichergestellt werden.

Bernd Hummel wurde am 15. Juni 1960 geboren. 1981 trat er in den Polizeidienst ein, 1990 stieg er in den gehobenen und 1996 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Ab 1996 arbeitete er als Referent im Landesinnenministerium, Referat 32 (Kriminalitätsbekämpfung, Prävention und Kriminologie), ab 2000 in der Landespolizeidirektion Tübingen als Leiter des Referats Kriminalitätsbekämpfung, sowie 2005 im Regierungspräsidium Tübingen als Leiter des Referat 65 (Kriminalitätsbekämpfung). Es folgte der Dienst ab 2014 im Polizeipräsidium Ulm als Leiter der Kriminalpolizei.