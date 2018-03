Bernd Bender ist neuer Bezirksjugendleiter

Manfred Gmeinder wurde am 15. 09. 1934 in Reutlingen geboren. In der Zeit von 1964 bis 1972 war Gmeinder Jugendtrainer und -leiter beim SV Weißenau und von 1966 bis 1976 Jugendstaffelleiter. Von 1972 bis 1980 war er im Vorstand des SV Weißenau tätig. Von 1975 bis 1988 war Gmeinder Bezirksjugendleiter und von 1984 bis 1988 Mitglied im Verbandsjugendausschuss. Seit 1988 bis heute zudem Jugendstaffelleiter. Von 1966 bis 1976 Mitglied im Jugendausschuss des Sportkreises sowie etliche Jahre Vertreter des Vorsitzenden der Sportkreisjugend Ravensburg. Er hat die Jugendleiter- und Vereins-Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold sowie die Verbands-Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold des WFV und die Ehrennadel in Bronze und Silber sowie den Ehrenbrief des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Gmeinder war von 1974 bis 2004 Stadtrat in Ravensburg. Von 1979 bis 2004 war er zweiter Vorsitzender im Stadtverband für Leibesübungen. Gmeinder ist Inhaber des Bundesverdienstkreuzes am Bande und Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. (ke)