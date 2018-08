Berlinger kommt als Zweite ins Ziel

Lena Berlinger aus Baindt ist beim Triathlonrennen Transvorarlberg auf Rang zwei ins Ziel gekommen. Vom Bodensee zum Arlberg ist das Motto des Transvorarlberg-Triathlons. Auf 1,2 Kilometer Schwimmen im Bodensee folgen 93 Kilometer auf dem Rennrad durch den Bregenzer Wald mit dem Hochtannbergpass. Zum Abschluss des Wettkampfs gibt es einen zwölf Kilometer langen Lauf in und um Lech.

Das Inferno-Abenteuer im Berner Oberland steckte Lena Berlinger zwar noch in den Beinen, trotzdem ließ es sich die Baindterin nicht nehmen, auch in Bregenz an der Startlinie zu stehen. Die 30-jährige Triathletin vom Skinfit Racing Tri Team war deshalb auch sehr zufrieden, als sie in Lech hinter ihrer Teamkollegin Bianca Steurer aus Dornbirn auf Rang zwei durchs Ziel lief. Dritte wurde die Schweizerin Martina Kunz.