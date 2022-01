Bergstation spendet Christbaumkugeln

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Vorweihnachtszeit hat es für die Gäste der Bergstation in Berg die Möglichkeit gegeben, sich für zehn Euro oder mehr eine Christbaumkugel zu kaufen mit dem Logo der Bergstation und eigenem Wunschtext. Das Schöne daran: Der gesamte Betrag wurde nun an den Verein Brennessel gespendet. So konnte in der Bergstation ein wunderschöner Christbaum, gespendet von der Familie Bentele, für Freude sorgen und gleichzeitig Gutes getan werden. Ein großer Dank an alle Stammgäste der Bergstation.