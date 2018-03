Bergs Start ins Fußballjahr verschiebt sich

Für den TSV Berg hätte am Samstag um 14 Uhr mit dem Nachholspiel beim FC Ostrach das neue Fußballjahr in der Landesliga beginnen sollen. Michael Wohlfarth, der Sportliche Leiter beim TSV, wollte sofort eine Serie starten. Doch der Plan ging nicht auf, das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung. Die Partie wurde am Freitagabend abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Erst Ostrach und dann Straßberg – das war auch das Startprogramm des TSV Berg zu Saisonbeginn. Die beiden Partien zeigten das ganze Spektrum der Leistungen der Berger in der Hinrunde: Der TSV hat das Potenzial, Gegner an die Wand zu spielen – das wurde gleich im ersten Spiel beim 6:0 gegen den FCO deutlich. Aber die Mannschaft hatte nicht die Konstanz, kontinuierlich Siege einzufahren – bei den Defensivkünstlern des Aufsteigers Straßberg setzte es prompt ein 0:1.

Warten auf den Durchbruch

„Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung absolviert, konnten diese Leistung dann aber in der Liga nicht konstant bestätigen“, bilanziert Bergs Sportlicher Leiter. „Nach dem Abstieg war es nicht ganz einfach, die Mannschaft neu zusammenzustellen.“ Für den TSV, der Richtung Oberliga geschaut hatte, war die Landesliga mehr als ein Betriebsunfall. Wohlfarth, der etwas mehr als ein Jahr bei den Bergern ist, wusste genau, was er nicht mehr wollte: „Spieler, die nach Training und Spiel sofort verschwinden – wir wollten Jungs, die zusammenpassen und überwiegend aus der Region kommen.“ Neun neue Spieler kamen – und in Oliver Ofentausek auch ein neuer Trainer. „Es dauert eine gewisse Zeit, bis man sich aufeinander eingestellt hat“, meint Wohlfarth. Manch einer arbeitet noch an seinem endgültigen Durchbruch – namentlich von Arne Kittel erwartet sich der Sportliche Leiter mehr als das bisher Gezeigte. „Ich habe aber auch immer ein halbes Jahr gebraucht.“

Unterm Strich zieht Wohlfarth ein positives Zwischenfazit: „Die Mannschaft hat sich mit Oliver Ofentausek sehr gut entwickelt.“ In der Umstellung von der Dreier- zurück zur Viererkette sieht Wohlfarth einen Schlüssel dazu, dass sich die Leistungen stabilisiert haben. Stabiler war allerdings Mitabsteiger Laup-heim, die Olympia ist mit vier Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger schon ein Stück enteilt. Da war es viel wert, dass die Berger Laupheim im Heimspiel schlagen konnten. Aber weitere Rückschläge wie die Niederlage gegen die TSG Ehingen blieben nicht aus. „Wir hatten zahlreiche Verletzte“, erinnert Wohlfarth, der besonders an die Rückkehr von Jan Biggel viele Hoffnungen knüpft: „Auch Sabrin Sburlea hat die komplette Vorbereitung absolviert – ich erhoffe mir davon, dass er weniger verletzungsanfällig ist.“

Der Aufstieg ist für Wohlfarth in dieser Saison kein Muss, sondern ein Kann. Der große Druck kommt erst in der kommenden Saison, falls es dieses Jahr noch nicht reicht: „Dann müssen wir raus aus der Landesliga.“ Jetzt muss Berg aber erst noch eine weitere Woche auf den Start warten.