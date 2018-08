Bergatreute will gleich nachlegen

Nachdem die Kreisliga A am vergangenen Wochenende mit packenden Partien in die Saison gestartet ist, steht nun der zweite Spieltag an. Eröffnet wird dieser am Freitag mit dem Topspiel SV Vogt gegen SV Haisterkirch. Am Samstag geht es weiter mit der Heimpremiere von Jens Rädel in Reute und dem Duell der Auftaktverlierer SG Baienfurt gegen SV Wolpertswende. Abgerundet wird der Spieltag am Sonntag mit vier Begegnungen.

SV Vogt – SV Haisterkirch (Fr, 18.30 Uhr): Als Absteiger aus der Bezirksliga wird der SV Haisterkirch von vielen Konkurrenten automatisch als Anwärter auf den Wiederaufstieg gesehen, auch wenn man dies selbst nicht so sieht. Nach dem 4:0-Sieg gegen den SK Weingarten steht Haisterkirch direkt an der Tabellenspitze. Jakob Schuschkewitz untermauerte zudem mit seinen drei Treffern seine Ausnahmestellung in dieser Liga. Der SV Vogt startete mit einer 3:5-Niederlage in Aulendorf und will unbedingt den Fehlstart verhindern. Bekommt Vogt Schuschkewitz unter Kontrolle, sind die ersten Punkte möglich.

SG Baienfurt – SV Wolpertswende (Sa, 17 Uhr): Die Teams aus Baienfurt und Wolpertswende starteten mit Auftaktniederlagen in die Saison. Die SGB verlor etwas unglücklich mit 1:2 in Bad Wurzach, der SVW vermasselte die Premiere zu Hause gegen Mitaufsteiger TSB Ravensburg (1:3). In Baienfurt läuft Wolpertswende nun Gefahr, den Fehlstart perfekt zu machen.

SV Reute – SG Waldburg/Grünkraut (Sa, 17.30 Uhr): Emotionaler hätte der Auftakt in die neue Saison für den SV Reute kaum laufen können. Einen 0:1-Pausenrückstand drehte der SVR in einen 2:1-Sieg bei der FG 2010 WRZ um. Mann des Tages war Zugang und Co-Spielertrainer Niklas Klawitter, der einen Doppelpack schnürte. Der Siegtreffer gelang ihm in der Nachspielzeit. Nun will Reute die Euphorie mitnehmen und bei der Heimpremiere von Neutrainer Jens Rädel den zweiten Sieg einfahren.

SV Bergatreute – TSG Bad Wurzach (So, 15 Uhr): Auch der SV Bergatreute erwischte einen Traumstart in die neue Spielzeit. Im Derby beim SV Wolfegg gelang ein 3:0-Auswärtssieg. Auch Bad Wurzach startete mit einem Sieg (2:1 gegen Baienfurt). In den Vorjahren ließ Bergatreute auf Derbysiege allerdings oft Niederlagen folgen, dies will die Mannschaft von Reinhold Bloching am Sonntag ändern.

TSV Berg II – SV Wolfegg: Die Niederlage gegen Bergatreute war für die hochgehandelten Wolfegger ein Dämpfer zum Saisonauftakt. Vielleicht wird Cheftrainer Michael Döbele doch Recht behalten mit seinem Statement, dass seine Mannschaft nicht ganz vorne in der Tabelle zu finden sein werde. Nach nur einem Spieltag sind solche Prognosen aber nur eine Momentaufnahme. Mit einem Sieg beim TSV Berg II sähe es schon wieder anders aus.

TSB Ravensburg – SG Aulendorf: Der Auftaktsieg gegen Mitaufsteiger Wolpertswende (3:1) tat dem TSB Ravensburg gut. In der ebenfalls siegreichen SG Aulendorf (5:3 gegen Vogt) gastiert am Sonntag eine echter Meisterschaftsanwärter beim Aufsteiger.

SK Weingarten – FG 2010 WRZ: Nach dem missglückten Saisonstart wollen beide Mannschaften nun die ersten Punkte einfahren. Will der SKW die hochgesteckten Ziele erfüllen, sollte die Heimpremiere nicht vermasselt werden.