Bergatreute und Bad Wurzach liefern sich ein Fernduell

Viel mehr Brisanz könnte ein Duell wohl kaum bieten als das am 25. und vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I: SV Bergatreute gegen SV Reute. Der SVB steht an der Tabellenspitze und könnte mit einem Sieg eventuell bereits die Meisterschaft eintüten. Der SV Reute schielt noch auf den Relegationsplatz. Bergatreutes ärgster Konkurrent, die TSG Bad Wurzach, hat beim SV Vogt keine einfachere Aufgabe und bewegt sich zwischen Meisterträumen und der Gefahr, am Ende leer auszugehen.

SV Bergatreute – SV Reute (Hinspiel 1:1, So, 15 Uhr): Meisterträume gegen letzte Chance auf den Relegationsplatz. Oder einfach: brisantes Derby. Viel mehr Spannung geht nicht. Es trifft die beste Heim- auf die beste Auswärtsmannschaft. Beide Teams spielten bislang eine tolle Saison und vor allem eine starke Rückrunde. Der SV Reute musste mit nur einem Sieg in den vergangenen vier Spielen allerdings etwas abreißen lassen, will aber noch um seine letzte Chance kämpfen. „Leider hat es in den letzten Spielen nicht mehr ganz gereicht, um nun ein echtes Finale zu spielen“, sagt SVR-Trainer Jens Rädel. „Aber dennoch haben wir alles versucht. Gegen Baienfurt hatten wir ein deutliches Chancenplus, und solange wir noch eine rechnerische Chance haben, wollen wir diese nutzen. Selbstverständlich werden wir in Bergatreute zudem alles daransetzen, dass die Meisterfrage nochmal vertagt werden muss.“ Bergatreutes Trainer Reinhold Bloching ist vor allem bemüht, die Ruhe zu bewahren: „Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Wir spielen eine tolle Saison und wollen das Ding jetzt natürlich durchziehen. Reute ist aber eine starke Mannschaft und es wird auch darum gehen, diszipliniert zu spielen.“

SV Vogt – TSG Bad Wurzach (0:1): Durch die bittere 1:2-Niederlage beim SV Wolfegg hat sich der SV Vogt in der Vorwoche aus dem Aufstiegsrennen verabschieden müssen. Dennoch blickt man fokussiert auf das letzte Heimspiel gegen Meisterschaftsaspirant Bad Wurzach: „Die Enttäuschung über die verpasste Chance ist noch da, dennoch wollen wir unser letztes Heimspiel unbedingt gewinnen“, sagt Vogts Trainer Werner Tangl. Bad Wurzachs Trainer Roman Hofgärtner weiß um die Bedeutung des Spiels, versucht aber ebenfalls Druck von seiner Mannschaft zu nehmen: „Wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen, hätte ich das nicht geglaubt. Ich bin mehr als zufrieden mit der Saison und stolz auf meine Jungs. Wir wollen die Chance am Schopf ergreifen und unsere eigenen Hausaufgaben erledigen. Sollte Bergatreute patzen, sind wir zur Stelle. Gewinnen sie beide restlichen Spiele, werden sie verdient Meister.“

SG Baienfurt – SGM Waldburg/Grünkraut (2:0): Mit Schützenhilfe des SV Vogt ist auch für die SG Baienfurt noch der Relegationsplatz möglich.

SK Weingarten – SV Wolpertswende (0:2): Nur mit einem Heimsieg kann der SK Weingarten den sicheren Abstieg noch verhindern.