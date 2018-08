Bergatreute siegt im Derby gegen Wolfegg

Am ersten Spieltag der Kreisliga A (Staffel 1) hat der SV Bergatreute das Derby in Wolfegg klar für sich entschieden (3:0). Absteiger SV Haisterkirch übernahm durch einen glanzlosen 4:0-Sieg gegen Weingarten die Tabellenführung. Auch die SG Aulendorf meisterte die erste Hürde in der neuen Liga und gewann 5:3 gegen Vogt.

SV Wolfegg – SV Bergatreute 0:3 (0:2) – Tore: 0:1, 0:2 Simon Kloos (17., 32.), 0:3 Philipp Kloos (80., FE) – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Wolfegg (49.) – Bergatreute setzt erstes Ausrufezeichen. Im ersten Spielabschnitt agierte der SVB im Spiel nach vorne deutlich effektiver als der SVW und führte bereits nach 45 Minuten mit 2:0. Zudem schwächte sich Wolfegg nach dem Seitenwechsel noch selbst. Bergatreute verteidigte die Führung souverän und traf kurz vor Schluss zum 3:0-Endstand.

SG Aulendorf – SV Vogt 5:3 (3:1) – Tore: 1:0, 5:3 Andreas Krenzler (19., 86.), 1:1 Robin Völkel (33.), 2:1, 3:1 Daniel Thomas (39., 45.), 3:2 Lukas Beu (48.), 3:3 Gazment Cimili (52.), 4:3 Tobias Moser (55.) – Die SGA legte konzentriert los und ging nach knapp 20 Minuten verdient in Führung. Vogt glich zwar wenig später aus, musste aber noch vor dem Seitenwechsel zwei Gegentreffer hinnehmen. Mit viel Schwung kam der SVV aber aus der Pause und glich nach 52 Minuten aus. Doch die SGA hatte die richtige Antwort parat und ging nur drei Minuten später wieder in Führung. Mit einem Kontertor vier Minuten vor dem Ende machte Krenzler endgültig den Deckel auf die Partie.

SV Wolpertswende – TSB Ravensburg 1:3 (0:2) – Tore: 0:1 Dominik Heinrich (2.), 0:2 Nazim Ibraimoski (9.), 1:2 Michael Hensler (62.), 1:3 Migjen Meholli (80. – Der SVW begann schläfrig. Der TSB nutzte diese hocheffektiv in Form von zwei Toren in den ersten neun Minuten. Erst im zweiten Spielabschnitt kam der SVW etwas besser in die Partie. Mit dem 1:2 nach einer Stunde keimte Hoffnung auf. Doch zehn Minuten vor dem Ende machte der TSB mit dem dritten Treffer alles klar.

TSG Bad Wurzach – SG Baienfurt 2:1 (1:0) – Tore: 1:0 Awali Atcha (42.), 1:1 Julian Heinzler (54.), 2:1 Nicolas Linge (64.) – In der ersten Hälfte gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen. Kurz vor der Pause traf die TSG zur Führung. Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel glich Baienfurt aus. Bad Wurzach zeigte sich aber wenig geschockt und der erst kurz zuvor eingewechselte Linge traf zur erneuten Führung. Diese verteidigte die TSG bis zum Ende geschickt.

FG 2010 WRZ – SV Reute 1:2 (1:0) – Tore: 1:0 Kevin Wenger (2.), 1:1, 1:2 Niklas Klawitter (47., 90.) – Die Spielanteile in Halbzeit eins waren ausgeglichen, die effektivere FG ging mit einer knappen Führung in die Pause. Reute glich direkt nach Wiederanpfiff verdient aus. In einer umkämpften Schlussphase hatten beide Teams gute Möglichkeiten zur Führung, welche zunächst aber allesamt ungenutzt blieben. Erst mit der letzten Aktion des Spiels gelang Niklas Klawitter nach einer Standardsituation der Siegtreffer.

SV Haisterkirch – SK Weingarten 4:0 (2:0) – Tore: 1:0 Christian Egger (20.), 2:0, 3:0, 4:0 Jakob Schuschkewitz (36., 68/ FE, 76.) – Haisterkirch war über die gesamte Partie die tonangebende Mannschaft und hätte bei besserer Chancenverwertung noch höher gewinnen können. Der stark ersatzgeschwächte SK muss sich in den kommenden Wochen steigern, um die hochgesteckten Ziele erreichen zu können.

SG Waldburg/Grünkraut – TSV Berg II 1:1 (1:1) – Tore: 0:1 Daniele d‘Ercole (20.), 1:1 Eigentor (35.) – Berg II punktet in Waldburg. Der TSV kam gut ins Spiel und belohnte sich mit dem Führungstreffer nach 20 Minuten. Die SG wurde in der Folge aber stärker und traf noch vor der Pause zum Ausgleich. Im zweiten Spielabschnitt spielten beide Teams munter nach vorne – alle Chancen blieben jedoch ungenutzt.