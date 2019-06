Bergatreute feiert den Aufstieg

Der SV Bergatreute spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga. Der SVB meisterte am Samstag auch die letzte Hürde in der Kreisliga A I und gewann bei der SGM Waldburg/Grünkraut mit 2:0.

Der TSG Bad Wurzach nutzte daher auch der 3:1-Heimsieg gegen den Absteiger TSB Ravensburg nichts mehr. Die Bad Wurzacher gehen als Tabellenzweiter aber in die Aufstiegsrelegation. Das Nachsehen im Saisonfinale der Kreisliga A I hatte die SG Baienfurt. Die gewann zwar mit 2:1 beim SV Wolfegg, blieb aber drei Punkte hinter Bad Wurzach.

In Grünkraut sorgte Jakob Dörr in der ersten Halbzeit für den ersten großen Jubel des SV Bergatreute. Nach dem 2:0 in der 88. Minute wurde Torschütze Lukas Beingrübl von seinen Mitspielern regelrecht begraben. Wenige Minuten später begann die große Meisterfeier.