Bergatreute bleibt oben dran

Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 1 hat die SG Aulendorf 2:0 in Vogt gewonnen und überwintert damit als Spitzenreiter. Die Verfolger rückten aufgrund des Punktverlusts von Bad Wurzach enger zusammen. Bergatreute und Haisterkirch sind nun wieder in Schlagdistanz auf Rang zwei.

SV Reute – FG Wilhelmsdorf/ Riedhausen/ Zußdorf 2:3 (2:0). Tore: 1:0 Johannes Thoma (16.), 2:0 Timo Schüle (19.), 2:1 Eigentor (58.), 2:2 Kevin Wenger (68.), 2:3 Julius Strobel (81.). – besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Reutes Lars Stöckler (81.). – Die FG begann gut, kam dann aber mehr und mehr in Bedrängnis. Die Folge war die Reutener 2:0-Führung per Doppelschlag. Durch ein unglückliches Eigentor der Gastgeber nach einer Stunde nahm das Spiel nochmal deutlich an Fahrt auf. Zehn Minuten nach dem Anschlusstor traf Wenger für die FG zum zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten Ausgleich. Acht Minuten vor dem Ende gelang der FG dann sogar der umjubelte Siegtreffer.

SV Vogt – SG Aulendorf 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Jannik Vogt (1.), 0:2 Andreas Krenzler (73.). – besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Vogts Jonathan Schröttle (77.) und Aulendorfs Fabian Madlener (90.). - Das Spiel war noch nicht einmal 60 Sekunden alt, als Vogt zur frühen Aulendorfer Führung traf. Der SVV konnte die Partie in der Folge zwar offener gestalten, die besseren Chancen hatte aber die SGA zu verzeichnen. Lange blieb das Spiel offen. Erst nach dem 0:2 hatte Vogt nichts mehr entgegenzusetzen.

SG Baienfurt – TSG Bad Wurzach 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Kilian Mützel (FE, 24.), 1:1 Johannes Reichle (45.), 1:2 Awali Atcha (45.), 2:2 Mützel (47., FE). - besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Baienfurt (55.). - In einem engen Spiel ging Baienfurt per Strafstoß in Führung. Direkt vor dem Pausenpfiff drehte die TSG das Spiel. Wiederum per Elfmeter glich Mützel für Baienfurt aus. Dann schwächte sich die SGB in Form eines Platzverweises selbst. Doch Bad Wurzach fand bis zum Spielende keine Lücke in der Hintermannschaft.

SV Bergatreute – SV Wolfegg 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Philipp Kloos (25.), 2:0, 3:0 Nico Kölbel (40., 75.). – Mitte der ersten Hälfte ging der SVB per direkt verwandeltem Freistoß nicht unverdient in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Bergatreute auf 2:0. Wolfegg mühte sich, war im Spiel nach vorne aber zu ungefährlich. Eine Viertelstunde vor dem Ende machte Kölbel nach feinem Solo den Deckel auf die Partie.

TSB Ravensburg – SV Wolpertswende 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Sefdet Baftiu (70.), 2:0 Mohamed Ben Saad (87.). In einem über lange Zeit völlig offenen Spiel ging der TSB nach 70 Minuten in Führung. Wolpertswende agierte nun offensiver und bot Räume für Ravensburger Konter. Wenige Minuten vor dem Ende entschied der eingewechselte Ben Saad das Spiel für die Hausherren.

SK Weingarten – SV Haisterkirch 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Jakob Schuschkewitz (6., 90.). Haisterkirch begann gut und belohnte sich mit der frühen Führung. Weingarten mühte sich nach Kräften, war im Spiel nach vorne aber oft einfallslos. Da der SVH die wenigen Chancen aber auch nicht in einen zweiten Treffer ummünzen konnte, blieb es bis zum Ende spannend. In einer hitzigen Schlussphase entschied Schuschkewitz das Spiel in der Nachspielzeit.

TSV Berg II – SGM Waldburg/ Grünkraut 7:2 (3:1). Tore: 0:1 Julius Igel (23.), 1:1, 2:1, 3:1 Marvin Methner (36., 38., 43.), 3:2 Florian Locher (46.), 4:2 Alexander Wackler (70.), 5:2 Taner Ata (75.), 6:2, 7:2 Daniele d’Ercole (88., 90.). – Nach frühem Rückstand spielte nur noch der TSV. Am Ende stand ein verdienter Kantersieg.