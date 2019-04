Bergatreute behauptet die Tabellenführung

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 hat der SV Bergatreute dank eines 3:1-Siegs gegen den SV Vogt die Spitzenposition verteidigt. Aber auch die Verfolger aus Reute (4:1 gegen Haisterkirch), Bad Wurzach (2:1 in Zußdorf) und Aulendorf (4:0 gegen Waldburg/ Grünkraut) gaben sich keine Blöße. Im Abstiegskampf verpasste der SV Wolfegg gegen Wolpertswende einen Befreiungsschlag (2:2).

FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf – TSG Bad Wurzach 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Denis Franchini (35.), 1:1 Maximilian Kaiser (41.), 1:2 Simon Wahl (43.). – Nach verhaltenem Beginn beider Mannschaften nahm die Partie kurz vor der Pause richtig an Fahrt auf. Den Führungstreffer der FG egalisierte die TSG wenig später und ging ihrerseits gar noch vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Bad Wurzach äußerst geschickt und brachte den knappen Vorsprung somit über die Zeit.

SGM Waldburg/ Grünkraut – SG Aulendorf 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Stefan Treuer (35.), 0:2 Jan Müller (60.), 0:3 Tobias Moser (71.), 0:4 Jochen Daiber (90.). – Aulendorf kam gut in die Partie. Es dauerte jedoch bis zehn Minute vor der Pause, ehe der Führungstreffer fiel. Auch nach dem Seitenwechsel hatte die SGM wenig entgegenzusetzen und musste drei weitere Gegentreffer hinnehmen.

SV Wolfegg – SV Wolpertswende 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Wessle (26.), 2:0 Martin Adler (48.), 2:1, 2:2 Thomas Stocker (58., 88.). – In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang Wolfegg das erste Tor. Der heimische SVW konnte die Führung kurz nach der Pause ausbauen, musste aber nur wenig später den Anschlusstreffer hinnehmen. In der Folge hatte Wolpertswende Glück, dass Wolfegg im Abschluss ein ums andere Mal die Nerven versagten. In der letzten Minute traf Wolpertswende zum umjubelten Ausgleich.

SG Baienfurt – TSB Ravensburg 7:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 5:0, 6:1, 7:1 Can Alkan (12., 20., 36., 54., 76., 88.), 5:1 Sebastian Seiler (57.), 4:0 Kilian Mützel (52.). – Von Beginn weg war die SG die klar tonangebende Mannschaft. Der an diesem Tag bestens aufgelegte Can Alkan sorgte für ein beruhigendes Drei-Tore-Polster bereits zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel war Ravensburg in allen Belangen unterlegen. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 7:1-Kantersieg der SG Baienfurt.

SV Bergatreute – SV Vogt 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Peter Menninger (45.), 1:1 Tobias Peter (47.), 2:1, 3:1 Nico Kölbel (54., 76.). – Vogt begann gut und konnte das Spiel in Hälfte eins auf Augenhöhe gestalten. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dann auch der Führungstreffer. Bergatreute kam wie verwandelt aus der Kabine und drehte das Spiel binnen sieben Minuten. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte Kölbel mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

TSV Berg II – SK Weingarten 1:0 (1:0). Tor: Daniele d’Ercole (40.). – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für TSV Berg II (68.). – Im ersten Spielabschnitt sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Kurz vor der Pause traf der TSV zur Führung. Mitte der zweiten Hälfte dezimierte sich der TSV in Form einer roten Karte aber selbst. So versuchte Weingarten mit allen Mitteln, noch den Ausgleich zu erzielen. Dies gelang aber bis zum Ende nicht und es blieb beim knappen Berger Heimsieg.

SV Reute – SV Haisterkirch 4:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Matthias Harfmann (13., 38.), 2:1 Davut Ayne (40.), 3:1 Timo Schüle (70.), 4:1 Sven Patent (84.). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Reutes Janik Patent (45.). Reute begann mit viel Schwung und belohnte sich mit der frühen Führung. Im weiteren Verlauf kam Haisterkirch zwar etwas besser ins Spiel, die besseren Torchancen hatte jedoch der Gastgeber. So kam das 2:0 auch nicht überraschend. Nahezu im direkten Gegenzug verkürzte der SVH aber zum Pausenstand. Zudem musste Reute die zweite Hälfte aufgrund eines Platzverweises in Unterzahl absolvieren. Wer darin aber einen Vorteil für die Gäste aus Haisterkirch sah, schien sich getäuscht. Auch im zweiten Spielabschnitt war Reute die bessere und bissigere Mannschaft. Der SVH tat sich im Spiel nach vorne enorm schwer und musste hinten gar noch zwei Gegentreffer zum hochverdienten 4:1-Enstand einstecken.