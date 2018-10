Bergatreute übernimmt Tabellenführung

Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat der SV Bergatreute vom witterungsbedingten Spielausfall des bisherigen Spitzenreiters Haisterkirch profitiert und die Tabellenführung übernommen. Die TSG Bad Wurzach rückte dank eines 4:2-Sieges in Weingarten auf Rang zwei vor. In einem turbulenten Verfolgerduell setzte sich Reute mit 5:3 in Baienfurt durch.

SV Bergatreute – TSV Berg II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Florian Klawitter (13.), 2:0 Tobias Heber (55.), 3:0, 4:0 Nikolai Kölbel (70., 81.). – Der SVB begann auf schwer bespielbarem Untergrund hellwach und führte früh. In der Folge zeigte sich Berg defensiv aber sehr stabil, lediglich im Spiel nach vorne wurde es nur selten gefährlich. Nach der Pause legte Bergatreute nochmals einen Gang zu und erhöhte nach 55 Minuten auf 2:0. Der TSV wirkte nun angeknockt, der SVB nutzte dies zu zwei weiteren Treffern. So stand am Ende ein hochverdienter Bergatreuter Heimsieg, der aber etwas zu hoch ausfiel.

SG Baienfurt – SV Reute 3:5 (0:2). Tore: 0:1 Sven Patent (14.), 0:2, 3:5 Lars Stöckler (38./ FE, 87.), 1:2 Lukas Füssinger (48.), 2:2 Stefan Sauter (54.), 2:3 Patrick Schneider (58.), 3:3 Kilian Mützel (62.), 3:4 Johannes Freßle (74.). – Der Gast aus Reute begann stark und ging verdient in Führung. Auch in der Folge war der SVR das klar spielbestimmende Team. Folgerichtig viel auch noch vor der Pause das 2:0 für den SV Reute – Stöckler verwandelte einen Foulelfmeter. Baienfurt kam deutlich präsenter aus der Kabine und erzielte durch einen Doppelschlag den schnellen Ausgleich. Reute zeigte sich wenig geschockt und ging nur vier Minuten später erneut in Führung. Aber auch diese konterte Baienfurt und kam wenig später per direkt verwandeltem Freistoß zum 3:3-Ausgleich. Nun war es ein Spiel auf Messers Schneide, beide Mannschaften spielten offensiv auf Sieg. Die kaltschnäuzigere Mannschaft war hier der SV Reute, welcher eine Viertelstunde vor dem Ende zum dritten Mal in Führung ging. Entschieden war das Spiel dadurch aber noch lange nicht. SVR-Torhüter Zebergs verhinderte mit einer Glanztat den erneuten Ausgleich, im Gegenzug traf Stöckler zur 5:3-Entscheidung.

TSB Ravensburg – SGM Waldburg/Grünkraut 2:4 (1:2). Tore: 0:1, 1:4 Julius Igel (17., 85.), 0:2 Michael Baumann (26.), 1:2 Leonhard Erlenbusch (45.), 1:3 Tobias Hensel (80.), 2:4 Eigentor (90.). – besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Ravensburgs Kessel (70.). Nach ausgeglichenem Start verschaffte sich die SGM mehr und mehr ein Übergewicht und führte verdient mit 2:0. Mit dem Pausenpfiff kam der TSB heran. In der Folge waren die Gäste weiterhin die bessere Mannschaft, verpassten es zunächst jedoch, das dritte Tor zu erzielen. Zehn Minuten vor dem Ende gelang dieses aber dann doch – das Spiel war dadurch entschieden.

SK Weingarten – TSG Bad Wurzach 2:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Nicolas Vera-Godoy (20., 33.), 0:3, 2:4 Nicolas Linge (45., 87.), 1:3 Eigentor (48.), 2:3 Farouk Mourou (52.). – besonderes Vorkommnis: rote Karte für SK Weingarten (86.). – Weingarten verschlief die erste Hälfte komplett – die Folge war eine klare 3:0-Führung der TSG zur Pause. Nach Wiederbeginn kam der SK zwar nochmal auf 2:3 heran, kurz vor dem Ende machte Bad Wurzach mit dem vierten Treffer dann aber alles klar.