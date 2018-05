Berg will sich absetzen

Der TSV Berg muss in der Fußball-Landesliga am Mittwoch (19 Uhr) bei der TSG Balingen II ran. Die vier Punkte Vorsprung auf Verfolger FV Rot-Weiß Weiler wiederherstellen – nur darum geht es den Bergern.

Bei der TSG Balingen II, beim SV Weingarten und am letzten Spieltag gegen die TSG Ehingen – das ist das Restprogramm des TSV Berg. Die Berger wollen Platz zwei aber schon innerhalb der nächsten vier Tagen der klarmachen – dafür müssen Siege in Balingen und gegen SV Weingarten her. Dass man damit den Nachbarn in den Abgrund stoßen würde, kann keine Rolle spielen: „So leid es mir tut, aber wir wollen das Ding jetzt voll durchziehen“, meint TSV-Trainer Oliver Ofentausek, auch mit dem Blick auf die Verfolger aus dem Allgäu. „Weiler patzt nicht, also dürfen auch wir nicht nachlassen.“

Los geht’s mit der Partie in Balingen – beileibe kein Gegner, den Berg auf die leichte Schulter nehmen könnte. Die TSG hat in der Oberliga die Meisterschaft gefeiert und arbeitet mit Hochdruck daran, die zweite Mannschaft in der Landesliga zu halten. Dazu haben die Balinger eine Schlussoffensive gestartet. Knapp ein Drittel ihrer Punkte (10 von 34) und Tore (12 von 37) haben sie in den letzten sechs Spielen gemacht – nur gegen die Spitzenteams aus Laupheim und Friedrichshafen blieb die TSG II zuletzt ohne Zähler.

Auch wenn dem VfB im Heimspiel gegen die Balinger in der zweiten Halbzeit drei Tore gelangen – die TSG II kommt über ihre Defensivstärke. Das 0:3 am See war die höchste Saisonniederlage – normalerweise ist es sehr schwer, gegen die mit 37 Gegentoren viertbeste Abwehr der Liga zu treffen. Das haben auch die Berger im Hinspiel zu spüren bekommen, als sie zuhause nicht über ein 1:1 hinauskamen.

Neu ist die Aufgabe, einen defensiv eingestellten Gegner zu knacken, für den TSV nicht mehr. „Es wird darauf ankommen, dass wir die Chancen konsequent nutzen“, meint Ofentausek. „Bekommen werden wir unsere Möglichkeiten auf jeden Fall.“ Wie das geht mit dem Ausnutzen der Torchancen, haben sich die Berger ja beim 7:0-Sieg gegen den SV Oberzell zuletzt selbst vorgeführt.

Das ist jetzt aber schon wieder zehn Tage her – der TSV war am vergangenen Wochenende spielfrei. „Wir haben einen Fokus auf Regeneration gelegt“, berichtet der Coach, der seine Mannschaft in der vergangenen Woche nur zweimal zum Training zusammenholte. Kräfte sammeln für das Saisonfinale und für die mögliche Relegation, ist angesagt.

Die Chancen, dass Sabrin Sburlea da wieder dabei sein könnte, werden indes immer größer. „Es geht von Tag zu Tag besser“, meint Ofentausek über seinen verletzten Stürmer. Definitiv wieder zur Verfügung stehen wird zum Saisonfinale Andreas Frick – der Verteidiger hat nach seiner Roten Karte zwei Wochen Sperre erhalten und wäre schon gegen Ehingen wieder spielberechtigt.