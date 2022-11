Berg verliert beim Tabellenführer Essingen mit 0:1

Beim Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga, dem TSV Essingen, hat der TSV Berg mit 0:1 verloren. Nach der Niederlage war Trainer Oliver Ofentausek allerdings trotzdem zufrieden, weil die Einstellung seiner Mannschaft stimmte. Diese Tugenden sind nun auch am kommenden Spieltag gefragt. Dann wartet auf die Berger eine Sechs-Punkte-Partie im Abstiegskampf.

TSV-Trainer Oliver Ofentausek wirkte einen Tag nach der 0:1-Niederlage beim Tabellenführer TSV Essingen aufgeräumt. Das hatte einen Grund: „Es gibt auch gute Niederlagen“, sagte er. Und gegen Essingen war es eine solche. Die Tugenden hätten gestimmt. Einsatzbereitschaft, Zweikampfquote, Einstellung. Alles passte. Nur die Tore fehlten eben. „Deshalb kann ich die Niederlage als Trainer gut akzeptieren“, sagte er.

Ofentausek nahm im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Tübingen zwei Änderungen in der Startelf vor. Moritz Fäßler und Joel Mayr rückten für Simon Roth und Djamel Yachir in die Startelf. „Joel ist ein robuster Mittelfeldspieler. Wir wollten mit drei defensiven Mittelfeldspielern vor allem gegen Yusuf-Serdar Coban kompakt stehen“, erklärte Ofentausek.

Die Berger wurden auf der Ostalb allerdings eiskalt erwischt. „Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir gut im Spiel waren“, analysierte Ofentausek. Dann kam aber bereits in der ersten Minute ein langer Ball hinter die Abwehrkette. Niklas Groiß brauchte nur noch einzuschieben. 1:0 für den Tabellenführer. Doch die Berger zeigten sich nicht geschockt durch den frühen Rückstand. „Wir haben den Kopf nicht lange hängen lassen“, sagte Ofentausek. Die abstiegsgefährdeten Oberschwaben spielten gut mit. „Insgesamt waren wir in der ersten Halbzeit besser im Spiel als Essingen. Man konnte keinen Tabellenunterschied beider Teams erkennen“, sagte der Berger Trainer. Der TSV hatte seine Chancen, doch Ofentauseks Elf brachte den Ball nicht im gegnerischen Tor unter. Aber auch der Tabellenführer blieb stets gefährlich. Der Pfosten rettete einmal für Berg.

So ging es mit dem knappen 1:0-Vorsprung für Essingen in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams. Chancen waren absolute Mangelware. Zwar erhoffte sich Ofentausek durch die Einwechslungen von Jan Büg (64.) und Djamel Yachir (69.) in der zweiten Halbzeit mehr Durchschlagskraft in der Offensive durch müde werdende Essinger. Doch dieser Wunsch erfüllte sich nicht. Beide Mannschaften hielten den Gegner vom jeweiligen Tor fern. So blieb es beim knappen 1:0-Sieg für den Tabellenführer. „Essingen hat zweieinhalb Chancen und schießt ein Tor. Wir haben vier Chancen und haben nichts gemacht“, bilanzierte Ofentausek. „So ist das eben, wenn man unten drin steht.“

Ofentausek konnte die Niederlage trotzdem gut abhaken, weil eben die Einstellung seiner Mannschaft stimmte. Dieselben Tugenden fordert er nun gegen den kommenden Gegner am Samstag (Anstoß 14.30 Uhr, Rafi-Stadion) ein. „Gegen den SC Geislingen erwartet uns ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagte Ofentausek. „Wir müssen gut trainieren und uns gut einstellen. Denn Geislingen ist ein Gegner, bei dem wir nicht verlieren dürfen und wir eine gute Chance haben, ein Ausrufezeichen zu setzen.“ Denn durch die Niederlage gegen Tabellenführer Essingen rutschte Berg auf den ersten Abstiegsplatz ab. Geislingen liegt auf Rang zwölf, einen Rang und einen Punkt vor Berg. Eines ist dabei sicher: Sollte Berg diese Partie verlieren, dürfte Ofentausek nicht von einer „guten Niederlage“ – wie nun gegen den TSV Essingen – sprechen.