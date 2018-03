Berg startet mit Pflichtsieg

Der TSV Berg ist mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Straßberg ins Landesliga-Jahr 2018 gestartet. Damit haben sich die Berger für das 0:1 im Hinspiel revanchiert. Durch einen kapitalen Abwehrfehler geriet der Sieg allerdings noch einmal in Gefahr.

Am zweiten Spieltag hatte Aufsteiger Straßberg den Bergern mit einem 1:0-Sieg kräftig in die Suppe gespuckt – natürlich wollten Oliver Ofentausek und sein Team mit allen Mitteln verhindern, dass sich das im Rückspiel wiederholte. Der Trainer forderte eine sichere Defensive als Basis, um die wenigen Straßberger Konter abzufangen. In Halbzeit eins funktionierte das fast lückenlos.

Probleme in der Offensive

Was nicht funktionierte, war die Offensive. Auf dem eher schmalen Kunstrasenplatz in Berg schaffte es der TSV kaum einmal, das Straßberger 5-4-1 zu knacken. Bis zum Strafraum lief der Ball, aber in der Box konnten die Hausherren ihre Stürmer Andreas Kalteis und Sabrin Sburlea kaum in Szene setzen. Und wenn die Berger Außen einmal durch waren, fehlte – bisweilen auch aufgrund des eisigen Winds – die Präzision in den Flanken. Gästetorhüter Christopher Kleiner hatte die Hereingaben im Griff. Viel mehr als Sburleas Schuss übers Tor in der zehnten Minute brachten die Berger in Durchgang eins nicht zustande.

Das wurde nach der Pause besser: Jetzt hatten Kalteis und Kollegen mehr Zug in den Strafraum. Bergs Stürmer war es auch, der in der 49. Minute die Tür zum Sieg öffnete. Als Straßberg zweimal den Ball nicht aus dem Strafraum herausbekam, war Kalteis zur Stelle und ließ Kleiner aus knapp zehn Metern Torentfernung keine Chance. Knapp zehn Minuten später war Kalteis nach Vorarbeit von Jonas Schuler wieder durch, schoss aber diesmal über das Tor. In der 61. Minute brachte Ofentausek Benjamin Mayer links offensiv für Christian Hepp. Mayer brauchte nur kurz, um sich im Spiel zurechtzufinden – nach Zuspiel von Kalteis war er durch und schob den Ball an Straßbergs Torwart zum 2:0 vorbei.

Jetzt brachte der Trainer Jan Biggel für Moritz Fäßler auf der Sechs – für Biggel nach langer Verletzung die ersten Pflichtspielminuten. Die Berger hatten die Partie eigentlich im Griff, als Torhüter Stephan Hiller in der 74. Minute nach einem Rückpass ein Fehler unterlief. Der Keeper legte sich den Ball zu weit zur Seite, Straßbergs Daniel Holzmann war schneller und traf zum Anschlusstreffer. Das setzte beim Aufsteiger neue Kräfte frei. Berg geriet aus dem Tritt und hatte in der 83. Minute Glück, als Gästekapitän Marc-Philipp Kleiner nach einem langen Ball und Kopfballablage freistehend keinen Abschluss zustande brachte.

Die Partie hatte drei Abschnitte: Halbzeit eins, als sich die Berger an der Straßberger Defensive die Zähne ausbissen. Trainer Oliver Ofentausek kritisierte, dass im Strafraum des Gegners zu wenig Action war: „Unsere offensiven Leute im Zentrum haben sich zu oft fallenlassen.“ Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Berg auf der Siegerstraße: „Der Schlüssel war das 1:0.“ Dann der Abwehrpatzer – und plötzlich wackelte die 2:0-Führung. Ofentausek selbstkritisch: „Wir müssen noch einmal analysieren, ob die Wechsel dazu beigetragen haben.“