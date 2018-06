Berg spielt auf Kunstrasen gegen einen starken Gegner

Drei Spieltage sind absolviert in der Fußball-Verbandsliga. Dem TSV Berg ist der Saisonstart als Aufsteiger absolut geglückt. Zwei Siege und ein Unentschieden stehen bei den Oberschwaben auf der Habenseite. Eine Niederlage haben die Berger noch nicht einstecken müssen. „Wir können natürlich sehr gut leben mit der momentanen Situation“, sagt Bergs Trainer Adrian Philipp. „Wir genießen die Erfolgserlebnisse, können die aber auch gut einschätzen.“ Sprich: Nach einer möglichen Niederlage würde beim TSV nicht gleich alles infrage gestellt werden.

Am vierten Verbandsliga-Spieltag messen sich die Berger erneut mit einer zweiten Mannschaft. Nach dem 3:1-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen die SG Sonnenhof Großaspach II (Regionalligareserve) geht es an diesem Samstag zum VfR Aalen II, der Zweitligareserve. Da die erste Mannschaft aufgrund der Länderspiele frei hat, erwartet Philipp den einen oder anderen aus dem Zweitligakader im Aufgebot der Verbandsligatruppe. „Es werden wohl ein paar aus dem Zweitligakader spielen, die dort keine Stammspieler sind“, so Bergs Trainer. „Aber das ist doch auch ihr gutes Recht.“

Große Auswahl im Kader

Auch beim TSV könnte am Samstag ein neues Gesicht auf dem Rasen stehen. Bartosz Broniszewski gehört laut Philipp wohl zum Kader. „Die Tendenz geht dahin. Aber ob er dann von Anfang an spielt oder zunächst draußen sitzt, wird sich noch zeigen.“ Neben Broniszewski stehen dem Berger Trainer auch Simon Lang und Yannick Spohn wieder zur Verfügung. Beide sollen beim Abschlusstraining erstmals wieder dabei sein. Für das Aalen-Spiel sind sie aber noch keine Option. Taner Ata, noch ohne Einsatz in dieser Saison, ist ebenfalls wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Jan Rieger, der beruflich passen muss, und der langzeitverletzte Sandro Caltabiano fehlen Philipp zwar, doch der Trainer hat dennoch eine große Auswahl. „Es sieht im Moment sehr gut aus. Das ist schön für mich“, sagt Philipp. „Jetzt wird es als Trainer aber auch schwieriger, alle bei Laune zu halten.“

Siege würde einen Teil zur guten Laune beitragen. Leicht wird es für Berg beim Mitaufsteiger VfR Aalen II (überlegener Meister der Landesliga-Staffel II) aber nicht. Schon alleine wegen des Untergrunds. „Wir müssen uns zuallererst auf den Kunstrasen einstellen“, sagt Philipp. Zudem erwartet Bergs Spielertrainer beim Gegner „viel Qualität und technisch stark ausgebildete Spieler“. Schließlich seien bei der U23 der Aalener alle im Perspektivkader eines Zweitligisten. „Wir müssen über den Einsatz ins Spiel kommen“, gibt Philipp als Marschrichtung vor. „Dann wollen wir ihnen das Leben so schwer wie möglich machen.“

Der VfR-Trainer Rainer Kraft sagte laut Homepage der Aalener nach dem 1:1 in Böblingen: „Wir haben eine starke Leistung gezeigt, wir haben uns aber nicht belohnt. Ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel effektiver agieren werden.“ Der TSV Berg will das verhindern.