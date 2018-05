Der TSV Berg ist beim TSV Heimenkirch nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Berger bauten in der Fußball-Landesliga aber trotzdem ihren Vorsprung auf Platz drei aus, weil der FV Rot-Weiß Weiler beim VfB Friedrichshafen verlor.

Bergs Trainer Oliver Ofentausek schickte sein Team beim TSV Heimenkich im 4-4-2 ins Rennen. Arne Kittel hatte allerdings nur 25 Minuten neben Andreas Kalteis in der Spitze, dann musste er neben Dan Constantinescu in die Innenverteidigung rücken – Andreas Frick hatte sich eine Zerrung zugezogen. Sabrin Sburlea stürmte fortan neben Kalteis.

„Flach spielen gegen groß gewachsene Gegner. Einfacher Fußball. Das was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat“ – das forderte der Berger Trainer von seinem Team. Die Mannschaft setzte diese Vorgabe in Halbzeit eins auch gut um. Hinten ließ der TSV gegen die Heimenkircher, die wieder ihren Brecher Marco Wipper nach vorne gestellt hatten, nichts zu. In der Offensive lief der Ball beim Tabellenzweiten flüssig – allerdings nur bis zum Strafraum. Dort war dann mal der Laufweg falsch, mal passte das Zuspiel nicht – eine wirklich große Chance konnte sich Berg in Halbzeit eins nicht erarbeiten.

Zu Beginn von Halbzeit zwei verloren die Berger ihre Linie, zu oft spielte die Mannschaft jetzt den hohen Ball nach vorne. Diese Phase gipfelte im 0:1. Nach einem Standard hatte Berg dreimal die Chance zu klären, brachte den Ball aber nicht unter Kontrolle oder aus dem Strafraum heraus. Am Ende nutzte Christian Wucher die Schlafmützigkeit des Gegners und traf per Fallrückzieher zur Führung für die Allgäuer. Die Berger besonnen sich danach auf ihre Stärke: Kurz, schnell, flach – jetzt lief der Ball wieder. Kaum mehr als fünf Minuten später war Andreas Kalteis zur Stelle, als die Heimenkircher einen Freistoß von rechts abwehrten. Jetzt wackelte der Aufsteiger, dem zunehmend die Luft ausging. Die Berger hatten in der Schlussviertelstunde eine ganze Reihe guter Chancen. Vor allem Sburlea hatte mehrfach den Siegtreffer auf dem Fuß. Die Latte, ein Abseitspfiff des Schiedsrichters, Pech im Eins-gegen-Eins, ein Heimenkircher gerade noch auf der Linie – der Ball ging einfach nicht ins Tor. In der Nachspielzeit musste Berg dann zu zehnt auskommen, Nikolas Deutelmoser sah nach einem Trikotzupfer die zweite Gelbe Karte.

Oliver Ofentausek wollte nach dem Schlusspfiff nicht verlorene zwei Punkte gegen den Aufsteiger sehen: „Für mich zählt, dass wir gegen eine so robuste Mannschaft nach einem 0:1 auswärts noch einen Punkt geholt haben und jetzt sieben Spiele in Serie ungeschlagen sind“, meinte Bergs Trainer. „Unterm Strich hatten wir nur 25 Minuten nach der Pause, in denen wie den Faden verloren haben.“ Mittelfristig will Ofentausek aber mit seinem Team an der Chancenverwertung arbeiten: „Wenn wir es in die Relegation schaffen sollten, müssen wir da besser werden.“